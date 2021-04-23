Лавров обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН Бизли помощь жителям Карабаха

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвидом Бизли. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Стороны обсудили сотрудничество по оказанию продовольственной помощи Сирии, Венесуэле, KНДР, Эфиопии, а также пострадавшим в Нагорном Карабахе. Также Лавров и Бизли отметили необходимость активизации международных гуманитарных усилий по борьбе с голодом в Восточной Африке.

Кроме того, стороны затронули вопрос подготовки к саммиту ООН по продовольственным системам. Мероприятие запланировано на сентябрь в Нью-Йорке.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе