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Лавров обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН Бизли помощь жителям Карабаха
Фото: МИД РФ

Лавров обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН Бизли помощь жителям Карабаха

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвидом Бизли. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Стороны обсудили сотрудничество по оказанию продовольственной помощи Сирии, Венесуэле, KНДР, Эфиопии, а также пострадавшим в Нагорном Карабахе. Также Лавров и Бизли отметили необходимость активизации международных гуманитарных усилий по борьбе с голодом в Восточной Африке.

Кроме того, стороны затронули вопрос подготовки к саммиту ООН по продовольственным системам. Мероприятие запланировано на сентябрь в Нью-Йорке.

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Сергей ЛавровООННагорный Карабах
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