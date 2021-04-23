Движение на юго-западе Москвы восстановили после аварии

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Движение на юго-западе Москвы восстановили после столкновения двух автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Автомобили столкнулись в пятницу, 23 апреля, на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. В результате ДТП были заняты левый ряд и правый ряд дороги. Движение в сторону области осуществлялось по двум полосам.

В настоящее время проезд автомобилей на участке дороги восстановили. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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