Партия вакцины «Спутник V» прибудет в Молдавию

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Партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибудет в Молдавию в субботу, 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Торжественная церемония по передаче партии вакцины «Спутник V» из Российской Федерации пройдет в Кишиневском международном аэропорту.На данный момент в Молдавию поступило около 292 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в более 60 странах мира, общее население которых превышает три миллиарда. В настоящее время российский препарат проверяют в Евросоюзе.

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