В МИД РФ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» через несколько недель после завершения работы миссии ВОЗ в мае 2021 года. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Вершинин встретился в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в четверг, 22 апреля.

— Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями, — отметил Вершинин.

Он уточнил, что после обмена данными ВОЗ сможет включить «Спутник V» в перечень вакцин, одобренных для использования в экстренных ситуациях. По словам Вершинина, регистрация вакцины позволит повысить ее востребованность в мире. Замглавы МИД напомнил, что «Спутник V» уже одобрили более 60 стран.

Вершинин подчеркнул, что через месяц появится возможность производить десятки миллионов доз российской вакцины, пишет РИА Новости.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен от всех штаммов COVID-19.

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