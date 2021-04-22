Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В МИД РФ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В МИД РФ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» через несколько недель после завершения работы миссии ВОЗ в мае 2021 года. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Вершинин встретился в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в четверг, 22 апреля.

— Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями, — отметил Вершинин.

Он уточнил, что после обмена данными ВОЗ сможет включить «Спутник V» в перечень вакцин, одобренных для использования в экстренных ситуациях. По словам Вершинина, регистрация вакцины позволит повысить ее востребованность в мире. Замглавы МИД напомнил, что «Спутник V» уже одобрили более 60 стран.

Вершинин подчеркнул, что через месяц появится возможность производить десятки миллионов доз российской вакцины, пишет РИА Новости.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен от всех штаммов COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Британский штамм COVID-19 зафиксировали в Киргизии

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в