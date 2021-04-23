Эксперты рассказали, как выбрать качественную электробритву

KOZ_9921.JPG / Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Эксперты уверены, что разные модные гаджеты с беспроводной зарядкой, подогревом и док-станциями для дезинфекции – это бесполезная трата денег.

— Производители в последнее время добавляют дополнительные функции в ту или иную электробритву. Распаривание лица можно отнести как к неким маркетинговым уловкам. Почему? Потому что распарить лицо с помощью горячих ножевых лезвий — это достаточно некомфортная процедура, — рассказывает Александр Сизов, владелец магазина парикмахерского и бритвенного инструмента.

Александр Сизов уверен, что в таких бритвах нагревается сам ножевой блок и распарить лицо им невозможно. И если кожа слишком чувствительная, можно получить ожог. Эксперт советует бриться сразу после душа или распаривать лицо горячим полотенцем.

Сизов считает, что не нужно тратить деньги на устройства с функцией охлаждения и на электробритвы с док-станциями.

— Если вы хотите бритву взять с собой куда-то, не транспортируя при этом док-станцию, то вы не сможете пользоваться бритвой и зарядкой. Вам нужно с собой всегда брать док-станцию, — утверждает Сизов.

Также внимательно стоит относиться и к выбору так называемых «вет энд драй» электробритв. Они подходят как для сухого, так и для влажного бритья. Поэтому и стоят дороже, чем обычные бритвы. И покупать их есть смысл только тем, кто часто бреется в душе или привык делать это на мокрое лицо.

На качество бритья также влияет и тип машинки. У роторных бритв несколько головок с лезвиями. В современных моделях они часто встречаются подвижные. Это позволяет ножевому блоку плотнее прилегать к коже и лучше захватывать волоски. Но если лезвия недостаточно острые, то волос не обрезается, а затягивается внутрь. Поэтому покупать такую бритву мужчинам с чувствительной кожей не следует, сообщает 5-tv.ru.

Эксперт также предупреждает, что необходимо проверить прибор при покупки, не отходя от кассы, чтобы потом не возникало проблем.

Читайте также: Подготовка к дачному сезону вместе с Greenworks