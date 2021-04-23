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Олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер поборется за пост губернатора Калифорнии
Фото: Zuma, TASS

Олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер поборется за пост губернатора Калифорнии

Кирилл Николаев

В мире

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», победитель Олимпийских игр 1976 года Кейтлин Дженнер будет бороться за пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщает газета Hill.

По ее словам, на протяжении последних десяти лет Калифорния теряет свой блеск из-за однопартийного правления. Дженнер считает, что Сакраменто (столица штата Калифорнии — прим. «ВМ») нужен честный лидер с ясным видением будущего.

Также она раскритиковала действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Дженнер отметила, что слишком жесткие карантинные меры разорили малый бизнес, а слишком высокие налоги оказались тяжким бременем для самых уязвимых слоев населения.

— Это не Калифорния, которую мы знаем. Это Калифорния Гэвина Ньюсома, — заявила олимпийская чемпионка.

Референдум по отзыву губернатора состоит из двух этапов. Сначала жители штата решают, отзывают ли они губернатора Ньюсома или нет. Затем им нужно будет проголосовать за одного из кандидатов.

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