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Некоторые американские политики ставят интересы Украины выше интересов США. Соответствующее мнение жителей США опубликовало издание The American Conservative.

В публикации указано, что высокопоставленные члены американского дипломатического корпуса в последние годы демонстрируют слишком бурную поддержку Украины. Оказалось, что у подобного поведения есть специальное название «клиентит» (желание поставить интересы иностранного союзника или «клиента» наравне с интересами своей страны или даже выше них — прим. «ВМ»).

Американцы высказали свое мнение об истинных целях США на Украине. Они раскритиковали Вашингтон за вмешательство «не в свои дела». По мнению жителей США, политики используют Украину для достижения своих целей в отношении России.

«Во всем, что касается Израиля, — это настоящий «клиентит». А вот в отношении Украины этот «клиентит» фальшивый, — отметили читатели издания.

Некоторые подчеркнули, что Вашингтон использует Киев «в качестве дубинки для избиения России».

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