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Украинский политолог рассказал о последствиях разрыва дипотношений с Россией
Флаг Украины

Украинский политолог рассказал о последствиях разрыва дипотношений с Россией

Юлия Курганова

Внешняя политика

Украинский политолог Павел Рудяков рассказал о последствиях разрыва дипломатических отношений с Россией.

Он отметил, что на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют «только формально», все контакты сведены к минимуму. Политолог подчеркнул, что такая ситуация продолжается на протяжении уже нескольких лет, и «ни одна из сторон не заинтересована в ее изменении».

Рудяков заявил, что разрыв дипотношений будет шагом, который выходит за рамки двусторонних отношений. По его мнению, если Киев захочет прибегнуть к этой мере, то ему «придется советоваться с Западом, который выступит против нее». Также он пояснил, что разрыв отношений может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины со странами, которые поддерживают связи с Россией, например, КНР.

Кроме того, Рудяков отметил, что данное решение может негативно сказаться на 2,5 миллиона украинских граждан, которые ездят в РФ на заработки или временно проживают на ее территории, передает издание «Главред».

Ранее члены фракции «Слуга народа» Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.

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двусторонние отношенияполитологРоссия
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