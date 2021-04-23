Илон Маск заявил, что необходимо построить базу на Луне и город на Марсе

Фото: NASA/@NASAJPL-Caltech

Человечеству необходимо стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну, построить там постоянную базу, после чего основать первый город на Марсе.

— Прошло почти полвека с тех пор, как люди в последний раз высаживались на поверхность Луны. Это слишком большой перерыв, и я считаю, что нам необходимо вернуться туда и создать там постоянную базу. И это должна быть большая база, там постоянно должен кто-то находиться. Позже нам нужно построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом, — сказал Маск.

Кроме того, он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы заселить несколько планет. Также Маск заявил, что его компания SpaceX поможет NASA доставить астронавтов на Луну к 2024 году.

Напомним, ранее ракета Falcon 9 с экипажем космического корабля Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал к Международной космической станции (МКС). На борту ракеты находятся четыре астронавта. Двое из них — американцы, также на МКС направились французский и японские космонавты.

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