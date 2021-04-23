Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты поделились секретами, которые отели скрывают от туристов
Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Эксперты поделились секретами, которые отели скрывают от туристов

Анастасия Волоснова

Туризм

Эксперты рассказали о главных тайнах отелей, которые знают только сотрудники сферы гостиничных услуг. Секретами поделились специалисты портала «Тонкости туризма».

Отмечается, что сервисы бронирования берут комиссию, если турист захотел отменить бронь за день до заселения. В подобных случаях рекомендуется позвонить в отель. По телефону путешественникам предложат перенести бронь на несколько дней или безвозмездно снимут ее.

По словам экспертов, во многих отелях покрывала, подушки и одеяла стирают не так часто, как предполагают посетители. Кроме того, в гостиницах нередко умирают постояльцы от передозировки запрещенными веществами или от суицида.

— Одна новенькая горничная однажды заметила на покрывале засохшее пятно крови и сказала об этом старшей и более опытной коллеге, но та посоветовала «не заморачиваться» и просто замыть пятно водой, — говорится в материале.

Уточняется, что у отелей есть договоренности с органами. Происшествия в их заведениях исключают из сводок для СМИ.

Ранее стало известно, когда объявят дату запуска чартеров из России в Египет.

Читайте также: Эксперт назвал даты, когда туроператоры начнут продавать путевки в Египет

туристытуристические поездкиотель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в