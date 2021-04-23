Эксперты поделились секретами, которые отели скрывают от туристов

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Эксперты рассказали о главных тайнах отелей, которые знают только сотрудники сферы гостиничных услуг. Секретами поделились специалисты портала «Тонкости туризма».

Отмечается, что сервисы бронирования берут комиссию, если турист захотел отменить бронь за день до заселения. В подобных случаях рекомендуется позвонить в отель. По телефону путешественникам предложат перенести бронь на несколько дней или безвозмездно снимут ее.

По словам экспертов, во многих отелях покрывала, подушки и одеяла стирают не так часто, как предполагают посетители. Кроме того, в гостиницах нередко умирают постояльцы от передозировки запрещенными веществами или от суицида.

— Одна новенькая горничная однажды заметила на покрывале засохшее пятно крови и сказала об этом старшей и более опытной коллеге, но та посоветовала «не заморачиваться» и просто замыть пятно водой, — говорится в материале.

Уточняется, что у отелей есть договоренности с органами. Происшествия в их заведениях исключают из сводок для СМИ.

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