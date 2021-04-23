Аналитики заявили о резком снижении доступности жилья в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице наблюдается дефицит недорогого жилья в новостройках — покупатели с бюджетом до 12 миллионов рублей могут не успеть найти подходящие варианты квартир в сегменте комфорткласса. Такие данные приводятся в материалах агентства VSN Realty.

Аналитики отметили, что на фоне роста цен и «вымывания» с рынка дешевых предложений резко снизилась доступность жилья в Москве. До пандемии в бюджете до 6 миллионов рублей в столичных новостройках предлагалось более 2,7 тысячи квартир, а в первом квартале 2021 года — всего 600 штук. Причем это преимущественно минимальные по площади квартиры-студии или отдельные предложения в проектах на окраинах города.

— Спрос на готовые объекты превышает предложение. Покупатели, обладающие средним бюджетом, остаются наиболее активными. И хотя сокращение предложения еще не критическое для рынка, объем выведенного в первом квартале жилья комфорт-класса — 3,6 тысячи лотов — покрыл немного более половины реализованного объема, — сообщили специалисты.

Уточняется, что к концу первого квартала на столичном рынке новостроек (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) продажи велись в 329 объектах. Примерно по 12 тысяч квартир и апартаментов было доступно в сегментах комфорт- и бизнес-класса. В премиальных и элитных проектах насчитывается около 2 тысяч лотов.

По данным экспертов, в среднем новая квартира комфорткласса в Москве обойдется в 12,36 миллиона рублей. В бизнес-классе средний бюджет предложения — 24,46 миллиона рублей, в элитном сегменте — 145,5 миллиона рублей, сообщает издание «Лента.ру».

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