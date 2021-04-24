Электронные патенты для трудовых мигрантов могут ввести в России

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Патент с электронным носителем информации, позволяющий осуществлять мигранту трудовую деятельность в России, могут ввести по всей территории страны. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что патент, который может быть введен, будет в виде карты с электронным носителем. По данным пресс-центра, в настоящее время готовится нормативная база. Так, специалисты готовят проекты приказов, которые касаются внесения изменений в административный регламент МВД по оформлению и выдаче патентов.

Кроме того, разрабатывается форма бланка патента для трудовых мигрантов.

В ведомстве отметили, что МВД уже разрабатывает проект приказа, согласно которому будет проводиться введение патентов на работу для иностранных граждан в Москве. При этом, добавили в пресс-центре, финансирование проекта по введению патента в столице будет проходить без привлечения средств федерального бюджета, сообщает ТАСС.

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