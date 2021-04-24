Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава китайского МИД сравнил демократию и Coca-Cola
Фото: Pixabay / David Yu

Глава китайского МИД сравнил демократию и Coca-Cola

Виктория Родимкина

В мире

Демократия — это не Coca-Cola, Америка не сможет заставить весь мир быть на один вкус, который она создала. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Китая Ван И во время видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

По его словам, ни одна сила не способна отрицать путь, который был выбран другими государствами, и ни одна страна не будет менять свою политику в соответствии с симпатиями и антипатиями других держав.

Ван И уточнил, что Пекин не перенимает зарубежные модели и не требует, чтобы другие страны копировали методы Китая.

Дипломат сообщил, что КНР призывает страны не отступать от пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям народа. Глава китайского МИД напомнил об одном утверждении, в котором китайско-американский спор изображается как противостояние «демократии и авторитаризма».

— Но демократия — это не Coca-Cola, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание, — отметил министр.

Ван И добавил, что Китай придерживается политики социалистической демократии, которая отражает волю народа, а также соответствует специфике страны, передает РИА Новости.

Читайте также: Си Цзиньпин рассказал об открытой политике Китая в условиях пандемии

КНРСШАдемократия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в