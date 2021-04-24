Глава китайского МИД сравнил демократию и Coca-Cola

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Демократия — это не Coca-Cola, Америка не сможет заставить весь мир быть на один вкус, который она создала. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Китая Ван И во время видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

По его словам, ни одна сила не способна отрицать путь, который был выбран другими государствами, и ни одна страна не будет менять свою политику в соответствии с симпатиями и антипатиями других держав.

Ван И уточнил, что Пекин не перенимает зарубежные модели и не требует, чтобы другие страны копировали методы Китая.

Дипломат сообщил, что КНР призывает страны не отступать от пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям народа. Глава китайского МИД напомнил об одном утверждении, в котором китайско-американский спор изображается как противостояние «демократии и авторитаризма».

— Но демократия — это не Coca-Cola, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание, — отметил министр.

Ван И добавил, что Китай придерживается политики социалистической демократии, которая отражает волю народа, а также соответствует специфике страны, передает РИА Новости.

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