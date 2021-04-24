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Москвичам показали Северный речной вокзал времен выхода фильма «Волга-Волга»
Кадр из фильма «Волга-Волга» (1938 год)

Москвичам показали Северный речной вокзал времен выхода фильма «Волга-Волга»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 51Карта всех событий

В апреле 1938 года на киноэкраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Волга-Волга», которая имела огромный успех у зрителей.

Режиссер старался не только развлечь публику, но и показать достижения Советского Союза: на кадрах — пароходы, самолеты, дирижабли, а главное — недавно открытый канал Москва — Волга и недавно отстроенный Северный речной вокзал. Александров показал его с самых разных ракурсов.

По сценарию комедии в здании Северного речного вокзала проходит смотр художественной самодеятельности. В кадре — широкая лестница здания. По ней Бывалов тащит Дуню на суд публики. Дальше действие разворачивается на крыше-террасе около башни. Там хор исполняет песню про Волгу, а Дуня получает приз.

В архитектуре вокзала очень много итальянских мотивов, сама структура здания напоминает пароход: три яруса вокзала символизируют палубы, а центральная башня с высоким шпилем напоминает трубу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Северный речной вокзалфильмдома старой постройки
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