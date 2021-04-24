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Коронавирус выявили у 8828 человек в России за сутки
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 8828 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено более 8,8 тысячи случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 24 апреля.

За последние 24 часа в стране выявлено 8828 новых случаев коронавируса. Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 399 человек, выздоровели 9254 пациента.

Коронавирус выявили у 8828 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 2541, Санкт-Петербурге — 689 и Московской области — 596.

Коронавирус выявили у 8828 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время выявили 4 753 789 случаев коронавируса, скончались за время пандемии 107 900 человек, вылечились от инфекции 4 380 468 пациентов.

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