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Еще 1879 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1879 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1879 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в Telegram-канале в субботу, 24 апреля.

Количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 981 882. За минувшие сутки в городе зафиксирован 2541 случай коронавируса, госпитализированы 1063 человека. За минувшие 24 часа скончались 59 человек с COVID-19.

Еще 1879 человек вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8828 случаев коронавируса.

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