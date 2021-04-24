Еще 1879 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1879 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в Telegram-канале в субботу, 24 апреля.

Количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 981 882. За минувшие сутки в городе зафиксирован 2541 случай коронавируса, госпитализированы 1063 человека. За минувшие 24 часа скончались 59 человек с COVID-19.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8828 случаев коронавируса.

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