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Сергей Собянин сообщил, что на «Активном гражданине» уже пять миллионов пользователей
Фото: mossobyanin

Сергей Собянин сообщил, что на «Активном гражданине» уже пять миллионов пользователей

Виктория Родимкина

Город

На портале «Активный гражданин» уже зарегистрировались пять миллионов пользователей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 24 апреля.

Портал для онлайн-голосований по вопросам развития города был создан семь лет назад.

— Тогда я думал: если зарегистрируются 100–200 тысяч человек — уже хорошо. Но в 2018-м я встречался с двухмиллионным пользователем, а теперь вас в два с половиной раза больше, — написал глава города в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Собянин пояснил, что городской портал является самым быстрым и легким способом узнать мнение москвичей по тем или иным вопросам. На площадке проводятся голосования, связанные с высадкой деревьев, оформлением концепции парка, организацией автобусного маршрута. Также пользователи «Активного гражданина» затрагивают вопросы образования, благоустройства и транспортного развития, добавил мэр.

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«Активный гражданин»Сергей Собянинголосование
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