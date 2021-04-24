Сергей Собянин сообщил, что на «Активном гражданине» уже пять миллионов пользователей

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На портале «Активный гражданин» уже зарегистрировались пять миллионов пользователей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 24 апреля.

Портал для онлайн-голосований по вопросам развития города был создан семь лет назад.

— Тогда я думал: если зарегистрируются 100–200 тысяч человек — уже хорошо. Но в 2018-м я встречался с двухмиллионным пользователем, а теперь вас в два с половиной раза больше, — написал глава города в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Собянин пояснил, что городской портал является самым быстрым и легким способом узнать мнение москвичей по тем или иным вопросам. На площадке проводятся голосования, связанные с высадкой деревьев, оформлением концепции парка, организацией автобусного маршрута. Также пользователи «Активного гражданина» затрагивают вопросы образования, благоустройства и транспортного развития, добавил мэр.

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