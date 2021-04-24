«Заморожено плечо»: Анита Цой рассказала о предстоящей операции из-за COVID

Фото: Из личного архива Аниты Цой

У певицы Аниты Цой после коронавирусной инфекции остались осложнения, которые требуют хирургического вмешательства.

В ближайшее время артистка готовится лететь в Германию для прохождения операции на руке. После того как Цой переболела коронавирусом, у нее возникли проблемы с плечом, что выражалось онемением руки.

— Вследствие постковидного синдрома у меня заморожено плечо. И разные врачи разных стран подтвердили, что ухудшение все-таки произошло. Поэтому я приложу все усилия, чтобы восстановиться, — рассказала звезда «Телепрограмме».

Игра на скрипке давалась певице с большим трудом — при помощи обезболивающих препаратов. Цой добавила, что надеется на положительный исход операции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Я была немного не в себе»: Анита Цой рассказала, как ей удалось сохранить брак