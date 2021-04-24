Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Заморожено плечо»: Анита Цой рассказала о предстоящей операции из-за COVID
Фото: Из личного архива Аниты Цой

«Заморожено плечо»: Анита Цой рассказала о предстоящей операции из-за COVID

Анастасия Прохорова

Звезды

У певицы Аниты Цой после коронавирусной инфекции остались осложнения, которые требуют хирургического вмешательства.

В ближайшее время артистка готовится лететь в Германию для прохождения операции на руке. После того как Цой переболела коронавирусом, у нее возникли проблемы с плечом, что выражалось онемением руки.

— Вследствие постковидного синдрома у меня заморожено плечо. И разные врачи разных стран подтвердили, что ухудшение все-таки произошло. Поэтому я приложу все усилия, чтобы восстановиться, — рассказала звезда «Телепрограмме».

Игра на скрипке давалась певице с большим трудом — при помощи обезболивающих препаратов. Цой добавила, что надеется на положительный исход операции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Я была немного не в себе»: Анита Цой рассказала, как ей удалось сохранить брак

операцияпоследствия болезниАнита Цой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в