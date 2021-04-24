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Техническое состояние мостов и тоннелей проверят в Москве перед парадом Победы
Фото: Администрация президента РФ

Техническое состояние мостов и тоннелей проверят в Москве перед парадом Победы

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, Можайский путепровод Карта всех событий

В Москве проверят мосты, тоннели и путепроводы на пути следования военной техники на парад Победы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, что специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проверяют техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы.

— Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют. В их числе Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод и другие объекты, — сообщил Петр Бирюков.

Также техники проводят контрольные измерения сооружений, чтобы рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн военной техники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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военная техникаБезопасностьпарад Победы
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