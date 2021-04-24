Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации.

— Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси, — сообщил глава Белоруссии.

Президент уверен, что такая чрезвычайная ситуация вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя, поэтому декрет нужен обязательно.

— Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности, — заявил Лукашенко.

Напомним, что на прошлой неделе, 17 апреля, Александр Лукашенко в ходе республиканского субботника, который он провел в Шкловском районе, заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего нахождения у поста президента, сообщает Интерфакс.

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