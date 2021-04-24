Строительство участка Северо-Восточной хорды завершено на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершено на 60 процентов. Специалисты возводят опоры эстакады и монтируют пролетное строение.

— Активно ведется строительство искусственных сооружений: идет бурение свай фундаментов и возведение стоек опор эстакад, монтаж металлоконструкций пролетных строений. В целом готовность участка мы оцениваем в 60 процентов, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Одним из основных сооружений этого участка станет развязка на пересечении СВХ и Проспекта Мира. Сейчас на ней выполнили уже 80 процентов строительных работ, и завершить ее планируют в 2022 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, власти сообщали, что дорога будет идти от платформы Лихоборы вдоль Московского центрального кольца. Далее магистраль пройдет через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, выходя к Ярославскому шоссе.

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