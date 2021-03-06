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Строительство участка Северо-Восточной хорды завершили на 50 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / mos.ru

Строительство участка Северо-Восточной хорды завершили на 50 процентов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершили на 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам данный участок строительства является самым тяжелым. Его возведение позволит снизить нагрузку на Дмитровское, Ярославское, а также на Алтуфьевское шоссе.

— Огромное количество инженерных коммуникаций. Самое большое количество пересечений с железной дорогой, с путями производственных предприятий. На участке строится большое количество эстакад, больше десятка, — отметил Андрей Бочкарев.

Дорога будет идти от платформы Лихоборы вдоль Московского центрального кольца. Далее магистраль пройдет через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, выйдя к Ярославскому шоссе. На пересечении дороги с проспектом Мира планируют построить крупную развязку.

— Возводятся колонны, монтируются пролетные строения, причем мы все это делаем, не прерывая движения ни на Ярославском шоссе, ни на Дмитровском шоссе, ни на путях железной дороги. Очень филигранная работа ведется при монтаже металлоконструкций, при монтаже пролетных строений, — пояснил заммэра.

Он добавил, что в настоящее время работы идут на протяжении всего участка хорды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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