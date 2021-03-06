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Движение на Дмитровском шоссе восстановили после наезда машины на пешехода
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение на Дмитровском шоссе восстановили после наезда машины на пешехода

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 188 Карта всех событий

Движение на Дмитровском шоссе восстановили после ДТП, в котором водитель совершил наезд на пешехода. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в субботу, 6 марта, в районе дома 188 на Дмитровском шоссе. Из-за аварии был занят левый ряд шоссе.

В настоящее время движение на участке дороги восстановили.

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