Движение на Дмитровском шоссе восстановили после наезда машины на пешехода

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 188 Карта всех событий

Движение на Дмитровском шоссе восстановили после ДТП, в котором водитель совершил наезд на пешехода. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в субботу, 6 марта, в районе дома 188 на Дмитровском шоссе. Из-за аварии был занят левый ряд шоссе.

В настоящее время движение на участке дороги восстановили.

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