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Огонь охватил торговые палатки на рынке в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Огонь охватил торговые палатки на рынке в Подмосковье

Ростислав Зубков

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

В подмосковной Истре вспыхнул пожар на рынке. Об этом в субботу, 24 апреля, «Вечерней москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В пресс-службе отметили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Уточняется, что загорелись торговые палатки.

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших при происшествии нет.

Ранее сообщалось о пожаре на территории гостиницы на юго-западе Москвы.

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Истрапожаррынок
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