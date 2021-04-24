Огонь охватил торговые палатки на рынке в Подмосковье

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Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

В подмосковной Истре вспыхнул пожар на рынке. Об этом в субботу, 24 апреля, «Вечерней москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В пресс-службе отметили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Уточняется, что загорелись торговые палатки.

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших при происшествии нет.

Ранее сообщалось о пожаре на территории гостиницы на юго-западе Москвы.

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