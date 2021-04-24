Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным провести следующую встречу летом

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что они с российским лидером Владимиром Путиным договорились провести следующую личную встречу летом.

— Главное для нас — людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства. А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства — прим. «ВМ») подпишем, — рассказал Лукашенко, отрывок его выступления показал в субботу, 24 апреля, телеканал «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Предыдущая встреча Лукашенко и Путина прошла в Москве 22 апреля. Переговоры продолжались почти четыре часа, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия — главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины и взаимодействие в высокотехнологичных областях.

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