Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер считает, что республике нужно сблизиться и наладить отношения с Россией, также он высказался в поддержку концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Кречмер уверен, что Евросоюз и Россия являются партнерами, которые всегда будут связаны друг с другом, поэтому они должны заниматься тем, что их объединяет. Он подчеркнул, что конфликты на востоке Украины следует выявлять и разрешать, не допуская их сохранения или обострения.

— Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше, — призвал политик в интервью RT.

Он добавил, что россияне и европейцы «хотят мира, безопасности, возможности строить собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии».

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