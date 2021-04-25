Рогозин опроверг доставку российских космонавтов на МКС при помощи SpaceX

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскосмос не ведет переговоров с американской SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) при помощи кораблей компании. Об этом заявил глава организации Дмитрий Рогозин в воскресенье, 25 апреля.

— Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть, — написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Напомним, НАСА предполагает, что в будущем американские астронавты будут летать на «Союзах», если российские космонавты будут пользоваться кораблями Crew Dragon и Starliner.

Читайте также: Россия покинет проект МКС в 2025 году