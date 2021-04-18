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Россия покинет проект МКС в 2025 году
Фото: NASA / Public domain

Россия покинет проект МКС в 2025 году

Иван Юминов

Технологии

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом заявил вице-премьер страны Юрий Борисов в воскресенье, 18 апреля.

Отмечается, что решение об этом было принято на совещании у президента Владимира Путина 12 апреля, в День космонавтики.

— У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, — рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что новую российскую орбитальную станцию создадут на замену МКС после 2025 года. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на заседании президиума. По его словам, техническое состояние МКС вызывает вопросы. Российские космонавты значительную часть времени пребывания тратят на то, чтобы поддерживать станцию в рабочем состоянии.

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