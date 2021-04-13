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Россия планирует запустить тяжелый луноход в 2029 году
Фото: roscosmos.ru

Россия планирует запустить тяжелый луноход в 2029 году

Юлия Павлушова

Наука

Россия собирается запустить к естественному спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-29» с тяжелым луноходом. Об этом сообщил ученый секретарь Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Андрей Садовский на Международном космическом форуме в МГУ.

Согласно презентации представителя РАН, космический объект планируют отправить на Луну в 2029 году, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о роли страны в освоении космоса.

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