Постель-кокон, космический туалет и сериалы: как живут, развлекаются и работают на МКС

Фото: gctc.ru

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня выхода человека в космос. Первопроходцем в покорении галактических просторов стал легендарный Юрий Алексеевич Гагарин — именно он больше полувека назад стартовал с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1» и первым в мире облетел Землю. По случаю празднования Дня космонавтики «Вечерняя Москва» пообщалась с космонавтами Сергеем Рязанским и Сергеем Волковым. Они рассказали о том, страшно ли выходить в открытый космос, можно ли смотреть на МКС сериалы и почему каждый из нас, сам того не замечая, стал ближе к космонавтам во время пандемии.

«Спишь в коконе, ходишь в космический туалет, душа нет»: главные вопросы о быте космонавтов

Первый в мире ученый — командир космического корабля, герой России Сергей Рязанский рассказал «ВМ», что на Международной космической станции — крупнейшем интернациональном проекте по исследованию космоса — быт устроен довольно неплохо, по-человечески. На МКС всегда около 25–26 градусов тепла, комфортно и тепло, а сотрудники станции ходят в самых обычных «майках да шортиках», изредка штанишках. Однако у космонавтов (что на станции, что за ее пределами), когда они надевают скафандры, в некотором смысле особые отношения со звуком.

— В космосе мы никогда не увидим и не услышим звуки, но при этом мы никогда не находимся в тишине. Тишина в космосе означает, что в нем все сдохло и аппаратура встала. Но ты постоянно слышишь работу вентиляторов, насосов, переключение клапанов. Если звук меняется, то это сигнал для опытного космонавта: «Ага, что-то не так. Что-то сломалось», — пояснил собеседник издания.

Фото: vk.com / Космонавт Сергей Рязанский

Описывая свой типичный рабочий день, Рязанский обратил внимание на то, что все космонавты живут по часам. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП), по словам ученого, составляют ежедневное расписание, в котором едва ли найдется время для того, чтобы просто поглазеть в иллюминатор на звезды.

— Подъем где-то в 06:00, отбой — в 22:00. Также прописывается время, отведенное на приемы пищи, гигиенические процедуры и обязательно два часа занятий спортом в день, — пояснил Рязанский.

В плане спорта на МКС действительно все схвачено: тут тебе и беговые дорожки, и эспандеры (вместо гантелей, которые в невесомости просто бы улетели), и велотренажеры, и даже со штангой можно поупражняться. Перед забегом на дорожке, как уточнил космонавт, нужно надеть специальную жилетку, которая будет притягивать бегущего к дороге с определенным усилием. Велотренажер космонавты крутят не только ногами, но и руками, чтобы тренировать плечевой пояс, добавил собеседник «ВМ».

— У американцев есть силовой тренажер, на котором мы тоже занимаемся. Там можно приседать со штангой и жать ее от груди. Конечно, нагрузка задается через системы в компьютере, — отметил он.

Говоря о чистке зубов и прочей гигиене, Рязанский заверил, что на станции «все так же просто, как дома». Правда, душа нет, но его довольно успешно заменили влажные махровые полотенца.

— Они упакованы в полиэтиленовые пакеты с клапаном. Через него туда закачиваешь горячую воду, а потом распаренным полотенцем протираешь все тело, — пояснил космонавт.

Фото: vk.com / Космонавт Сергей Рязанский

В некоторых фильмах и мультиках, например, в «Незнайке на Луне», космонавты питались едой из тюбиков. По словам Рязанского, сегодня в тюбиках на МКС остались только приправы типа кетчупа и горчицы, а основной рацион составляют либо консервы с готовым блюдом, либо сублимированные продукты, откуда удалили воду.

— Они у нас очень популярны, так как долго хранятся без холодильника. Добавил воды, подождал и готово, — сказал ученый. — И да, у нас есть электрические печки, где мы греем ту или иную банку до 60 градусов, а также есть специальное устройство для раздачи холодной или горячей воды.

Наконец, продолжил Рязанский, на станции есть «космический туалет». В целом он, говорит ученый, похож на земной, но напротив него есть кнопка, которая включает поток воздуха по принципу пылесоса, утилизируя отходы.

По окончании рабочего дня космонавт привычным жестом залезает в каюту, похожую на шкаф размером 2x1, сообщил собеседник издания. В каюте находятся привязанные к стене спальники, которые не дают улететь в прямом смысле слова, пока космонавт спит. Вентиляция в таком «шкафу» достаточно хорошая, чтобы не создавать в нем пузырь углекислого газа, уточнил Рязанский.

— Забираешься в спальник и спишь, как в коконе. Спится нормально, — заявил он.

Фото: vk.com / Космонавт Сергей Рязанский

«Сидишь с ноутбуком на потолке»: почему жизнь на МКС оказалась так похожа на самоизоляцию во время пандемии?

На Международной космической станции, по словам Сергея Рязанского, все то же самое, что и на Земле во время борьбы с ковидом: изоляция плюс работа на удаленке.

— Ну, у нас к тому же прекрасные виды из иллюминатора, а еще каждые 45 минут — восход и закат Солнца и Луны (виток вокруг Земли производится за 90 минут, поэтому за сутки космонавты на МКС видят, по сути, 16 закатов и восходов — прим. «ВМ»), — с гордостью отметил ученый.

Он подтвердил, что в космосе у человека меняется восприятие мира, так как постоянное пребывание в невесомости «дает чувство реального 3D-пространства».

— То есть ты, например, можешь взять ноутбук и работать, сидя на потолке, — смеясь, сказал Рязанский.

А работа на станции в самом деле плотная — никто не остается без дела, и тунеядцев в космонавты не берут, подчеркнул собеседник издания. С его слов, МКС — это в первую очередь большая научная лаборатория, сотрудники которой проводят исследования по различным направлениям, включая физику, химию, биологию, медицину и другие. Кроме того, космонавты следят за состоянием станции, выполняя ресурсные и ремонтные работы.

— Времени для созерцания не так уж много. Бывает, конечно, такое, что пролетаешь над Москвой и думаешь: «Надо попробовать сфотографировать». Но в остальном работа довольно интенсивная, — обратил внимание космонавт.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Netflix в космосе и футбольные матчи

Для сотрудников МКС работает служба психологической поддержки, через которую космонавты обычно заранее заказывают интересующие их фильмы, музыку, книги, сказал Рязанский.

— Смотреть что-то онлайн вряд ли получится, так как интернет не такой быстрый, как хотелось бы для Netflix и стримингового видео. Сеть, скорее, используется для электронной почты, а передачи нам загружают через спутники, — отметил он.

Рязанский таким образом любит смотреть прошедшие футбольные матчи, прося при этом коллег ничего ему не говорить о результатах игр, чтобы не портить себе впечатление.

Фото: pixabay.com

«Нештатная ситуация, паника и романтика»

Первый в мире космонавт во втором поколении Сергей Волков впервые вышел в открытый космос в 2008 году, но до сих пор помнит эти несколько часов. Обычно, говорит он, такая операция — это плановое событие, но в тот раз выход был нештатным.

— Мы к нему не готовились на Земле перед полетом, хотя провели тренировки внутри станции и подготовили стыковой отсек, который служил нам чем-то вроде шлюзовой камеры. Мы не паниковали, но были максимально сосредоточены. Все твои мысли: «Вот сейчас уже выйду». И на многие ситуации приходилось реагировать по обстоятельствам. Когда люк наконец-то открылся, было очень интересно посмотреть, как там оно — внизу. Этот момент — это такой, знаете, маленький кусочек романтической мысли. А дальше — тяжелейшая и ответственная работа, — вспомнил собеседник «Вечерней Москвы».

«Грустно думать, что в этом просторе мы одни»

По словам Волкова, в космосе совершенно точно существуют живые микроорганизмы, которых сотрудники той же МКС собирают, выходя в открытый космос. С вопросом о том, есть ли помимо человека другая форма разумной жизни во Вселенной, все обстоит сложнее, хотя здесь, по мнению космонавта, не нужно хмурить брови в скептицизме.

— Грустно представлять, что в таком бескрайнем просторе космическом только мы одни такие умные и красивые, стремящиеся познать что-то новое и выйти за пределы своего мира, — сказал Волков.

Он отметил, что «для кого-то и родной район — это целая Солнечная система».

Фото: Предоставлено пресс-службой Роскосмоса

«Космос — он все-таки для людей»

Все задачи, которые выполняет современная космонавтика, — очень серьезные и монументальные, заявил космонавт Волков. Он признал, что, возможно, прогресс идет не семимильными шагами, но он определенно не стоит на месте.

— Космос — это все-таки для людей. Все, что мы делаем, — для людей. Текущие задачи у нас — освоить Луну, Марс и дальний космос. Освоение — это не просто высадиться на поверхность и взять пробу грунта, нет. Я говорю о том, чтобы создать, к примеру, лунную базу, на которой человек мог бы работать и проводить новые эксперименты. В перспективе на очередном витке развития нашей техники он смог бы создавать системы, связанные с самим космосом, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он уточнил, что считает освоение Марса красивой и вместе с тем значимой целью не только для России, но и для всего человечества.

— Тут, на мой взгляд, должна быть наша федеральная программа по освоению дальнего космоса. Без России вообще невозможно думать, что все это будет успешно, — сказал Волков.

Ранее по теме:

Дептранс предложил москвичам послушать космический плейлист

Минобороны опубликовало уникальные материалы о первых космонавтах

Дочь Юрия Гагарина рассказала, какое качество помогло ему полететь в космос