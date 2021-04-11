Дептранс предложил москвичам послушать космический плейлист

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К 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) города Москвы опубликовал плейлист с «космической» музыкой. Об этом в воскресенье, 11 апреля, написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— «Станция 2021» — инопланетный рейв от Prodigy вместе со звездной ностальгией Дэвида Боуи и классикой группы «Земляне». Пристёгивайте ремни — полетим высоко!, — написали в Telegram.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «ВМ» писала, что в чат-боте Мосгорнаследия появилась новая экскурсия по столице ко Дню космонавтики. Экскурсия начнется у гостиницы «Космос» возле ВДНХ. Затем москвичи пройдут до кинотеатра «Космос», где любили отдыхать российские космонавты.

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