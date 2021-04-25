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Вирусолог предупредил об опасности длинных майских праздников из-за коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вирусолог предупредил об опасности длинных майских праздников из-за коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Майские праздники могут негативно отразиться на заболеваемости коронавирусом в Москве. С чем может быть связано обострение ситуации, «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его мнению, люди на сегодняшний день стали значительно смелее в вопросах борьбы с COVID-19. В прошлом году, когда действовал всеобщий режим самоизоляции, россияне не горели желанием выбраться на шашлыки, как сейчас.

— Люди, конечно, стали посмелее, но не только из-за улучшившейся ситуации с ковидом. Им просто надоедает одно и то же. Нам всегда надо бояться чего-то новенького вне зависимости от кривой заболеваемости, — пояснил ученый.

Он допустил, что на майские праздники граждане охотнее будут устраивать пикники, которые в том числе рискуют перерасти в массовые застолья. От них будет определенный негативный эффект, но не очень мощный, считает собеседник «ВМ».

— Ну потусовалась компания, ну максимум они за выходные, как ты их не построй, заработают где-то восемь лишних контактов с другими людьми. Это мало что добавляет. На заболеваемости это может отразиться, но несильно, — отметил Аграновский.

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