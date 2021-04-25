Социолог назвала причины, по которым люди вступают в открытый брак

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Понятие «открытый брак» уже дано никого не удивляет. Некоторые считают, что таким способом люди хотят узаконить измену, а другие заявляют о том, что так состоящие в отношениях люди ценят свободу партнера. О том, почему мужчины и женщины выбирают такой формат семьи, рассказала доцент кафедры социологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ольга Лебедь.

По ее мнению, первая причина кроется в том, что в нашем обществе постепенно меняются официальные нормы. Например, в Советском Союзе признавались только зарегистрированные браки, однако ближе к концу ХХ века эти правила стали претерпевать изменения.

— Так называемые открытые браки становятся относительной социальной нормой, — считает Ольга Лебедь.

По ее мнению, живут люди в браке или нет — это уже право их выбора. А общество одинаково относится к людям, которые живут в зарегистрированном или свободном браке. Кроме того, в современной жизни почти исчезли нормы социального контроля, к примеру, когда к разведенным женщинам относились с осуждением. Кроме того, теперь существует множество форм свободных отношений, отмечает ФАН.

— Это можно связать с тем, что сейчас меняются мотивы для вступления в брак. Если когда-то они носили экономический, религиозный или нормативный характер, то теперь они поменялись на психологические и рекреационно-досуговые, — объяснила Ольга Лебедь.

Иными словами, пара ожидает комфорта от отношений, потому что потребность выживания уже не стоит остро, а многие мужчины и женщины способны содержать себя самостоятельно.

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