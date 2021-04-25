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Два дома капитально отремонтируют на севере Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Два дома капитально отремонтируют на севере Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 20/10к1 Карта всех событий

Рабочие отремонтируют два дома в столичном районе Сокол. Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля.

Они расположены по адресам Новопесчаная улица, дом 20/10, корпуса 1 и 2. Дома объединены одной крышей.

Специалисты обновят фасад, системы водоснабжения и электроснабжения, а также починят крышу и подвальные помещения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что более 90 фасадов жилых домов обновят на юго-западе Москвы.

Читайте также: Дом 1937 года постройки отремонтируют в районе Соколиная Гора

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