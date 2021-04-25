Брат Дани Милохина сбежал из наркологической клиники

Фото: instagram/imilokhin.pr

Блогер Илья Милохин, старший брат звезды TikTok Дани Милохина, покинул наркологическую клинику, не завершив курс лечения. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

— К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью, — написал блогер.

Также в опубликованной записи старший из братьев просит не переводить ему деньги на лечение, заверяя своих поклонников, что не вернет их.

Илья и Даня Милохины воспитывались в детдоме. Позже их взяли в приемную семью. Братья прославились благодаря своим блогам в социальных сетях.

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