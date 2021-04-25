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Глава МИД Германии заявил о стремлении к добрососедству с Россией
Фото: youtube.com

Глава МИД Германии заявил о стремлении к добрососедству с Россией

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Германия нацелена на добрососедские отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, не в интересах Германии «присоединяться к этой конфронтационной шумихе». Напротив, ФРГ, по его словам, стремится к диалогу и добрососедству с Россией.

При этом глава МИД Германии охарактеризовал текущие отношения между Россией и западными государствами как «очень плохие», подчеркнув, что «они не должны таковыми оставаться».

Маас критически отозвался о «хитрецах», настаивающих на ужесточении антироссийских санкций, поскольку прежде чем предпринимать подобные меры, следует взвесить потенциальные риски.

— В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт, и уж точно не мы здесь, в Европе, — заявил германский министр в эфире телеканала ARD

Ранее премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер выразил мнение, что ФРГ нужно сблизиться и наладить отношения с Россией. Также он высказался в поддержку концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

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антироссийские санкциимеждународные отношенияРоссия
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