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Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Российскую Федерацию «объективно ослабевающей» державой, но представляющей одну из наиболее насущных проблем.

— Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период, — заявил он в интервью The Sunday Times.

Мур отметил, что Россия представляет одну из наиболее насущных проблем. Великобританию беспокоит большое число российских военных на границе с Украиной и вероятность их «вторжения».

Глава британской разведки считает, что поведение РФ в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. Он добавил, что Британия координирует свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что посылает «четкие сигналы» российскому лидеру Владимиру Путину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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