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Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей» державой
Фото: youtube.com

Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей» державой

Юлия Курганова

Внешняя политика

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Российскую Федерацию «объективно ослабевающей» державой, но представляющей одну из наиболее насущных проблем.

— Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период, — заявил он в интервью The Sunday Times.

Мур отметил, что Россия представляет одну из наиболее насущных проблем. Великобританию беспокоит большое число российских военных на границе с Украиной и вероятность их «вторжения».

Глава британской разведки считает, что поведение РФ в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. Он добавил, что Британия координирует свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что посылает «четкие сигналы» российскому лидеру Владимиру Путину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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