Ракета «Союз» со спутниками OneWeb успешно запущена с космодрома Восточный

Фото: Минобороны РФ

Российская ракета «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb на суборбитальную траекторию.

«Союз» был запущен с космодрома Восточный в 01:14 по московскому времени понедельника, 26 апреля. Вся операция по выведению спутников на орбиту займет 3 часа 51 минута 40 секунд.

Аппараты будут отделяться группами, всего будет девять отделений. Затем они самостоятельно, за счет собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.

Пуск ракеты был осуществлен в штатном режиме, отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время, сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Работа ракеты-носителя. Восточный. 26 апреля 2021 года. pic.twitter.com/C0qyTjcQtr — РОГОЗИН (@Rogozin) April 25, 2021

Ранее стало известно, сколько российских спутников находится на орбите Земли.

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