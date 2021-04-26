Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

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Свыше трети россиян — 38 процентов — считают, что для достойной жизни им нужно 50-80 тысяч рублей ежемесячно. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

Еще 11 процентов опрошенных заявили, что им хватило бы менее 50 тысяч рублей ежемесячно, а 28 процентов респондентов посчитали, что им необходим доход в 80-120 тысяч рублей.

Кроме того, 15 процентов россиян назвали необходимой для поддержания хорошего уровня жизни сумму в 120-200 тысяч рублей, а 9 процентов — более 200 тысяч рублей.

По данным аналитиков, у 70 процентов россиян на сегодняшний день есть одна постоянная работа. При этом три четверти россиян не довольны своими доходами. И только 11 процентов опрошенных заявили, что их устаивает заработок, сообщает РИА Новости.

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