Число выданных впервые водительский прав выросло в Москве более чем на треть в 2021 году

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Количество выданных впервые водительских удостоверений выросло в столице более чем на треть за три месяца 2021 года. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что количество выданных водительских удостоверений снизилось и составило 113 540. При этом количество выданных впервые водительских прав увеличилось — их получили 20 269 новых водителей.

— Количество выданных водительских удостоверений снизилось на 26 процентов и составило 113 540, при этом увеличилось количество выданных впервые водительских удостоверений на 31 процент (20 269), — рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД России, за первый месяц после вступления в силу нового административного регламента начинающим водителям выдано более 71 тысячи водительских удостоверений.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу в России с 1 апреля. Согласно новым требованиям, проверки первоначальных навыков водителей на закрытой площадке больше не будет. Теперь инспекторы будут оценивать умение водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Кроме того, был обновлен перечень ошибок, за которые начисляются штрафные баллы при прохождении экзамена.

Ранее автоюрист рассказал, как успешно сдать на права по новым правилам.

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