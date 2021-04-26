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Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после драки на юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после драки на юго-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Авиамоторная улица, 20/17Карта всех событий

В столице мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, полученными в результате драки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 26 апреля.

В полицию поступило сообщение о драке от очевидцев ночью 25 апреля. Сообщалось, что два мужчины подрались около дома № 20/17 по улице Авиамоторной.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный нанес травмы 42-летнему уроженцу Республики Мордовия. После этого злоумышленник скрылся.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости и другие травмы. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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