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Врач назвала главный способ борьбы с метеозависимостью
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач назвала главный способ борьбы с метеозависимостью

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог и терапевт Белла Шурдумова рассказала, как организм человека реагирует на скачки атмосферного давления и о главном способе борьбы с метеозависимостью.

По словам врача, метеочувствительность связана напрямую с погодными изменениями, при которых у человека может наблюдаться повышение или понижения давления, а также головные боли.

Она отметила, что зависимости от погодных условий чаще всего подвержены пациенты с ослабленным здоровьем, а также пожилые люди и дети.

Шурдумова посоветовала измерять давление и внимательно следить за своим состоянием.

— Не пить понижающие давление препараты, если все-таки давление низкое. То есть в первую очередь — контролировать и понимать, что происходит, а потом уже как-то это корректировать, — цитирует медика «Звезда».

Она обратила внимание, что главным способом помощи при метеочувствительности является укрепление иммунитета в течение всего года.

Ранее кардиолог перечислила лекарства для первой помощи при резких изменениях погоды.

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