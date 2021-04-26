Сергей Соседов рассказал о жизни с мамой

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Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, каково ему жить с мамой в их небольшой двухкомнатной квартире.

Соседов признался, что отлично справляется с домашними заботами и не нуждается в помощи домработницы.

— Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире, — рассказал критик в эфире телеканала НТВ.

Он уточнил, что помощница по хозяйству может понадобиться в будущем, если его мама станет чувствовать себя хуже. Сейчас же в борьбе с грязью ему на выручку приходит «замечательный пылесос», заметил критик, который, несмотря на занятость остается примерным сыном.

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