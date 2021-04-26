Масочный режим могут усилить в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19

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Масочный режим усилят на территории Московской области. Кроме того, будут введены ограничения на проведение мероприятий с массовым участием граждан. Об этом свидетельствуют предложения, направленные областным правительством в адрес муниципалитетов региона.

Власти региона прислушались к указанным подмосковным Роспотребнадзором предложениям об ограничениях. Так, еще 14 апреля областной надзорный орган проинформировал местные власти о том, что складывается тревожная обстановка в связи с распространением коронавируса. Согласно письму, которое ведомство направило губернатору Московской области Андрею Воробьеву, на протяжении четырех недель в регионе отсутствует тенденция к снижению числа зараженных COVID-19. При этом в среднем по стране данная тенденция есть, пусть и незначительная.

Прирост новых случаев оказался выше, чем по России – 0,24 процента против 0,18 процента. Подобная ситуация сложилась и с коэффициентом распространения коронавируса. По данным на 12 апреля, он составил в регионе 1,03, а по стране – менее 1,0.

При этом за семь дней с 5 по 11 апреля в области было выявлено почти четыре тысячи новых случаев заражения инфекцией, сообщают «Вести Подмосковья». В результате Роспотребнадзор предложил усилить некоторые ограничительные и профилактические меры. Так, в местах массового скопления людей и общественном транспорте масочный режим отменять нельзя. На предприятиях должна быть обеспечена работа сотрудников с соблюдением всех рекомендаций по профилактике заболевания. Помимо этого, было предложено снова ограничить проведение мероприятий с массовым участием людей. При этом важно сделать особый упор на вакцинацию лиц старше 60 лет.

После данного заявления надзорного органа главы муниципалитетов получили письма из областного правительства. В их числе был документ из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подписанный 20 апреля заместителем министра Дмитрием Черепниным, в котором поддерживаются предложенные ведомством меры.

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