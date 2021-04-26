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Павильон с фитобаром построят в парке Северного речного вокзала
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Павильон с фитобаром построят в парке Северного речного вокзала

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 51Карта всех событий

Многофункциональный павильон с фитобаром появится в парке Северного речного вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы в понедельник, 26 апреля.

Уточняется, что работы ведутся в южной части набережной Северного речного вокзала. При этом в пресс-службе пояснили, что люди стали все больше придерживаться здорового образа жизни, поэтому было решено дополнить строящийся павильон фитобаром.

— Он будет выполнен в едином стиле с остальными кафе и ресторанами на набережной, а рядом с ним расположится павильон «Ресторан на воде», — отметили в сообщении.

Специалисты выполняют внутреннюю отделку помещения, там устанавливают сантехнику и мебель. Общая площадь павильона составит свыше 460 квадратных метров. Одновременно в нем могут находиться около 100 человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Парк и набережная Северного речного вокзала открылись для посетителей осенью 2020 года после проведенной реконструкции.

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Северный речной вокзалблагоустройствостроительство
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