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«Скоро 40, а до сих пор в трусах бегает»: подписчики раскритиковали Бузову за откровенное видео
Фото: instagram/buzova86

«Скоро 40, а до сих пор в трусах бегает»: подписчики раскритиковали Бузову за откровенное видео

Анастасия Колоскова

Звезды

Шквал критики обрушился на певицу Ольгу Бузову после очередного ролика, который она опубликовала на своей странице в сети Instagtam.

На черно-белых кадрах исполнительница под музыкальный хит группы «Звери» поднимается босиком по широкой лестнице, делая во время своего пути эффектные повороты. При этом на певице надет лишь черный боди, оголяющий ее плечи и ягодицы.

Подписчики звезды отметили, что движения Ольги выглядят наигранными и подобная манера поведения не соответствует возрасту 35-летней певицы.

«Скоро 40,а она до сих пор в трусах бегает», «Напилась наверно»; «Как-то не очень красиво получилось»; «Честно говоря, надоело уже. Ну не девочка же, сколько можно одно и тоже постить, то фейерверк, то шарики, и постоянно одна и та же эмоция удивления, как у 5-летнего ребенка»; «Ольга роди себе ребенка, пожалуйста»; «В песне слова ухожу красиво, а ты почему уходишь как каракатица»; «Вторая Волочкова, не хватает только шпагата!» — поупражнялись в остроумии фолловеры в комментариях к публикации.

Ранее поклонники остались недовольны фотографией Бузовой.

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певицаОльга Бузоваролик
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