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«Белая пантера»: Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Белая пантера»: Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Елена Летучая опубликовала серию снимков на своей странице в социальной сети Instagram с отдыха на Мальдивах.

На фотографиях знаменитость предстала перед поклонниками в купальном лифе белого цвета и длинной струящейся юбке в тон. Помимо этого, Летучая показала интерьеры шикарной виллы с бассейном, где остановилась.

Подписчики осыпали комплиментами 42-летнюю телеведущую.

«Какая вы красивая»; «Потрясающе красиво! И вы божественно прекрасны!»; «Мама дорогая, какая красотка!»; «Елена, вы шикарная»; «Крепкая, успешная женщина. Респект и уважение! Это титанический труд над собой!»; «Какая женщина! Мужу повезло»; «Белая пантера», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Летучая восхитила поклонников снимком в кожаном корсете.

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отдыхфото в соцсетиЕлена Летучая
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