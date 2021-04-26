«Белая пантера»: Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Елена Летучая опубликовала серию снимков на своей странице в социальной сети Instagram с отдыха на Мальдивах.

На фотографиях знаменитость предстала перед поклонниками в купальном лифе белого цвета и длинной струящейся юбке в тон. Помимо этого, Летучая показала интерьеры шикарной виллы с бассейном, где остановилась.

Подписчики осыпали комплиментами 42-летнюю телеведущую.

«Какая вы красивая»; «Потрясающе красиво! И вы божественно прекрасны!»; «Мама дорогая, какая красотка!»; «Елена, вы шикарная»; «Крепкая, успешная женщина. Респект и уважение! Это титанический труд над собой!»; «Какая женщина! Мужу повезло»; «Белая пантера», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Летучая восхитила поклонников снимком в кожаном корсете.

Читайте также: «Скоро 40, а до сих пор в трусах бегает»: подписчики раскритиковали Бузову за откровенное видео