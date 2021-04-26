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Строительство подземного пешеходного перехода под МЦД-2 начнется в мае
Фото: АГН Москва

Строительство подземного пешеходного перехода под МЦД-2 начнется в мае

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, 1-й Тушинский проезд, 19 Карта всех событий

Строительство подземного пешеходного перехода под МЦД-2 по 1-му Тушинскому проезду начнется в мае текущего года. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В ходе работ будут проложены новые инженерные коммуникации, а также выполнено благоустройство территории.

В сообщении отмечается, что строительство может завершиться в мае 2022 года.

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