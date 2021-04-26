ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией иностранцев

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Сотрудники ФСБ задержали преступную группа, которая подозревается в незаконном изготовлении российских документов для иностранцев. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что правоохранители пресекли деятельность пяти подпольных типографий, расположенных в Москве и Московской области. Сотрудники данных организаций изготавливали поддельные документы для иностранных граждан. В ходе обысков в типографиях было обнаружено более 2,5 тысячи фальшивых документов: бланки паспортов, водительские удостоверения, патенты, миграционные карты и прочее.

Задержание злоумышленников произошло в международном аэропорту Домодедово, передает ТАСС.

Ранее «ВМ» сообщала, что сотрудники ФСБ вместе с МВД России, Следственным комитетом, а также Росгвардией задержали 55 человек, которые восстанавливали в подпольных мастерских боевые свойства гражданских образцов оружия, а после продавали их. В пресс-службе уточнили, что в ходе операции всего было ликвидировано 27 оружейных мастерских.

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