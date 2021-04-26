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«Так и должна выглядеть женщина»: Анфиса Чехова похвасталась фигурой в купальнике
Фото: instagram.com/achekhova

«Так и должна выглядеть женщина»: Анфиса Чехова похвасталась фигурой в купальнике

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова порадовала подписчиков очередным пляжным фото из Майами, где недавно отдыхала.

На этот раз знаменитость предстала в ярко-синем купальнике с бахромой, хотя недавно показывала себя в красном бикини.

— Сколько у Вас купальников? — поинтересовалась у звезды одна из подписчиц.

— Очень много. С собой в Майами брала штук 15 зачем-то. Носила от силы 5 — 6. А потом забыла их все в отеле. Еле нашли, — ответила на вопрос Чехова.

Поклонники осыпали заметно постройневшую телеведущую комплиментами.

«Анфиса, ты космос! Фигура шикарна!»; «Сказка, красивое море прекрасная девушка»; «Вот так и должна выглядеть женщина. Без всяких там накаченных мышц. Я за женственность!»; «Просто нет слов, какая шикарная. Красивая девушка с очаровательной красивой стройной фигурой»; «Фигурка блеск», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Анфиса Чехова показала нового «друга».

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купальникАнфиса Чеховаидеальная фигура
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